Um veículo anfíbio (que anda na água e no solo) naufragou no Missouri, Estados Unidos, no dia 19 de Julho. Entre as 17 vítimas mortais, nove eram parentes. Tia Coleman é uma das sobreviventes que perdeu a sua família, e revelou aos jornalistas que uma troca de bilhetes levou a que embarcassem na embarcação naufragada.

Quando chegaram ao cais, a família dirigiu-se à empresa errada com os bilhetes que tinha comprado. No entanto, acabou por poder trocá-los, tendo embarcado no veículo que se viria a afundar. Quem o recordou foi Tia Coleman, que revelou que o comandante afirmou aos passageiros que não se preocupassem em colocar coletes salva-vidas. Ele sobreviveu: o marido e os três filhos de Tia Coleman não. Ela e um sobrinho de 13 anos foram os únicos da família que saíram da embarcação com vida.





"O meu coração está muito pesado. Dos onze que éramos só dois sobreviveram, eu e o meu sobrinho", contou Tia a um canal de televisão local. "Perdi todos os meus filhos. Perdi o meu marido. Perdi a minha sogra e o meu sogro."

A mais nova vítima entre os Coleman tinha um ano: era a bebé Arya. O mais velho era Ervin Coleman, de 76 anos. Cinco das vítimas mortais da mesma família tinham 15 ou menos anos.

Quando os passageiros embarcaram, viam-se grandes ondas no lago Table Rock, recordou Tia Coleman. Na água, "eu chorava, eu gritava, e finalmente eu disse, ‘Deus, deixa-me morrer, deixa-me morrer’", contou a sobrevivente.