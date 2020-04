A polícia de Nova Iorque deu início, na quarta-feira, a uma investigação após ter encontrado dezenas de corpos em decomposição armazenados em camiões parados à porta de uma funerária. As queixas foram feitas pelos vizinhos, que começaram a sentir mau cheiro proveniente dos veículos da empresa U-Haul - muito utilizada para mudanças.Devido à saturação dos serviços pela pandemia de covid-19 , hospitais e funerárias da cidade norte-americana têm utilizado camiões refrigeradores para manter os corpos em bom estado enquanto as famílias aguardam para poder enterrar os seus mortos. No entanto, uma fonte policial garantiu à ABC News que os dois camiões estacionados à porta da funerária de Andrew T. Cleckley, em Brooklyn, não tinham sistema de refrigeração. Cada um tinha cerca de 50 cadáveres no seu interior.De acordo com as autoridades, os corpos estiveram dentro dos camiões mais de uma semana. Os agentes acreditam que a maioria dos cadáveres sejam de pessoas vítimas do novo coronavírus.Segundo o New York Times, no país mais afetado pela pandemia algumas agências funerárias tiveram que converter capelas em morgues improvisadas ou recorrer a reboques para conseguir transportar os corpos.