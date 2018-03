Reuters: Former French president Nicolas Sarkozy is in police custody in France over an investigation into campaign financing — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 20 de março de 2018

O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy foi detido esta terça-feira para ser interrogado pela polícia no âmbito de uma investigação sobre o financiamento da sua campanha eleitoral em 2007.De acordo com a imprensa internacional, o antigo chefe de Estado francês encontra-se detido nas instalações da Polícia Judiciária em Nanterre, podendo ficar preso até um máximo de 48 horas. Fonte judicial revela à imprensa francesa que Sarkozy foi detido para ser interrogado por suspeitas de financiamento ilícito da campanha eleitoral de 2007, ano em que venceu as eleições para a Presidência de França contra a socialista Ségolène Royal.

Esta não é a primeira vez que Sarkozy tem problemas com a lei. O antigo chefe de Estado francês é também suspeito de ter ultrapassado o plafond legal de despesas eleitorais durante a campanha para as eleições de 2012, das quais saiu derrotado. Entretanto, os advogados de Sarkozy já anunciaram que vão recorrer.



Sarkozy também já foi detido. Em 2014, o ex-Presidente enfrentou acusações de corrupção activa após as autoridades terem acesso a escutas telefónicas que davam conta de ligações a altos quadros da justiça e polícia francesas. Neste caso, investigava-se o alegado financiamento ilegal à campanha presidencial de Sarkozy em 2007, dado pelo regime líbio de Khadafi.