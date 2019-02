Foi capa de revistas, cara de perfumes e assinou contratos no valor de um milhão de dólares por menos de um mês de trabalho. Agora, com 57 anos, a ex-modelo vive há três meses nas ruas de Barcelona.

"Há três meses dormi pela primeira vez num multibanco. Caminhei durante um dia sem conseguir pensar com clareza. Um grito de desespero ecoava na minha cabeça. Um grito de socorro de ajuda", recordou ao El País. Tudo o que tem é o seu cão, Jack, e a roupa que leva vestida.

Com pouco mais de 20 anos, Nastasia viajou pela Europa, era chamada para ir a Londres e a Paris tirar fotografias de catálogo. "Então fui para Nova Iorque, porque no mundo da moda, quando já estiveste na Europa vais para Nova Iorque tentar", disse ao El Periódico, o jornal que a encontrou a dormir na rua em Barcelona.

"Apareci na Vogue. Fui imagem de marcas como a Yves Saint Laurent e a Opium", relembrou ao El País. Ganhou muito dinheiro e entrou no mundo das drogas e do álcool. Esteve em festas com a a modelo Jerry Hall, com Paul Simon e Art Garfunkel. Foi namorada de David Keith e conheceu Andy Warhol.

Foi numa viagem a Barcelona que Nastasia, com 31 anos, conheceu o agora ex-marido. Apaixonou-se e deixou tudo em Nova Iorque. "Nesse ano mudei de país, casei-me e fiquei grávida da minha primeira filha", contou ao jornal. Este casada sete anos e investiu toda a sua fortuna "cegamente" em projetos fracassados do marido. "A partir do ano 2000 comecei a trabalhar de forma parcial, cuidei de pessoas, de crianças. Mas tudo o que ganhava não era suficiente", disse.

Nastasia garante ter uma boa relação com a família, mas não os quer incomodar. "Eles têm os seus problemas, e uma mãe não pode ser um peso para os seus filhos".

Os amigos da ex-modelo começaram uma campanha no GoFundMe para tentar ajudar Nastasia. "Só peço um futuro com tranquilidade e no que possa viver e não sobreviver como até agora", confessou.