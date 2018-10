Vários tentaram realizar a aterragem, mas só Brenda conseguiu pousar em segurança no aeroporto de Bristol.

Os fortes ventos que se fizeram sentir no Reino Unido na semana passada não foram favoráveis para o tráfego aéreo daquela ilha.



Um TUI Boeing 757-200 foi obrigado a fazer uma aterragem "de lado", no Aeroporto de Bristol, em Inglaterra, para conseguir fazer frente aos ventos cruzados que deixavam o aparelho pouco estável.



A aterragem surpreendente foi executada por Brenda Riepsaame Wassink, uma mulher piloto que, após vários colegas terem tentado fazer o mesmo feito, arriscou e fez com o que avião chegasse ao solo em segurança.



A técnica usada chama-se "caranguejo" e consiste em direccionar a frente do avião contra o vento até ele quase tocar o solo. Após essa manobra, o piloto tem de redireccionar o aparelho e fazê-lo deslizar pela pista em segurança.