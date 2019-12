Mulher em hipotermia sobrevive seis horas após paragem cardiorespiratória

Vall d'Hebron sem sinais vitais. O coração não batia, os rins e pulmões não funcionavam, mas os médicos optaram por ligá-la às máquinas, pois haveria possibilidade de esta sobreviver. E quando o seu corpo atingiu os 30ºC, o seu coração voltou a bater.



"É um caso excepcional no mundo, a paragem cardíaca mais longa alguma vez registada em Espanha", apontou o médico Eduard Argudo, do serviço de cuidados intensivos do hospital. Para além de ter estado seis horas em paragem respiratória, algo excepcional por si só, a britânica não sofreu quaisquer danos psicológicos, estando praticamente recuperada. Apenas o movimento das suas mãos e a sua sensibilidade às diferenças de temperatura ficou afetada.



"Não dei conta que a minha vida estava em perigo até ter acordado no hospital", apontou Audrey Mash aos jornalistas. "É incrível que tenha sobreviuvdo, estou muito feliz", apontou ainda.





Audrey Mash não se lembra nada do que aconteceu no fim de semana passado, em que se perdeu na xona montanhosa de Vall de Núria, em Girona, Espanha. A britânica, professora de inglês em Barcelona, ia com o marido quando se desviou da rota e acabou por apanhar uma tempestade de neve que a colocou em hipotermia, inconsciente e, consequentemente, em paragem cardiorespiratória.Seis horas depois de ter sido resgatada, Mash chegou ao hospital