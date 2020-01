Morreu com 17 anos de choque tóxico causado por um tampão

por dois tipos de bactérias:

, capazes de produzir toxinas que podem levar à septicemia, explica o El Mundo.

Uma jovem belga de 17 anos morreu na passada terça-feira vítima de um choque tóxico provocado por um tampão. A mãe da jovem falou sobre o caso no Facebook, de forma a alertar as jovens para o problema que matou a filha.Segundo noticia o El Mundo, na passada segunda-feira, 6 de janeiro, ao fim do dia, Maëlle começou a sentir-se mal depois de ir ao ginásio. À noite, já com febre, náuseas e vómitos, foi ao hospital - onde os médicos lhe diagnosticaram uma gastroenterite.Dois dias depois, o estado de saúde da jovem estava pior, tendo começado a ter problemas de visão e baixa pressão arterial. Voltou ao hospital , já de ambulância. O diagnóstico foi o mesmo, explicou a revista Paris Match.Depois de entrar em estado de desidratação severa, os pais de Maëlle decidiram levá-la a outro hospital, onde foi imediatamente internada nos Cuidados Intensivos. Aí o diagnóstico foi o correto - um choque tóxico - mas chegou tarde demais. Maëlle morreu na quinta-feira, 9 de janeiro.O choque tóxico, referido pela maioria das marcas de tampões, pode ser provocadoStaphylococcus aureusStreptococcus pyogenes

Os primeiros sintomas de choque tóxico são muitas vezes confundidos com gripe, intoxicação alimentar ou gastroenterite.



Apesar de não ser claro o motivo que relaciona os tampões ao choque tóxico, as marcas aconselham a utilizar o nível de absorção correto para o fluxo menstrual e a não deixar o mesmo tampão durante mais de oito horas.