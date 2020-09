Medicamento da Bial para Parkinson chega às farmácias dos EUA e Japão

O segundo medicamento desenvolvido pela Bial, que se destina a doentes com Parkinson, chega agora às farmácias dos Estados Unidos e do Japão, onde se estima que exista mais de um milhão de pessoas com esta doença.

"É um marco muito relevante para a nossa companhia e para a investigação ‘made in’ Portugal. Estados Unidos e Japão ocupam respetivamente o primeiro e o terceiro lugar na lista dos principais mercados farmacêuticos", enfatiza António Portela, CEO da Bial, em comunicado.