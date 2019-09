Mais de 2200 fetos encontrados em casa de médico nos EUA

Foram descobertos mais de 2200 fetos preservados em casa de um médico no Illinois, EUA, depois deste ter morrido na semana passada, dia 3 de setembro. A família do homem reportou o caso às autoridades.

A polícia diz ter sido contactada pela família de Ulrich Klopfer, na passada terça-feira, depois de ter encontrado os restos mortais dos bebés em casa do médico.

De acordo com uma declaração feita pelas autoridades, no total foram encontrados 2246 restos mortais preservados. Porém, não existem indícios que confirmem que os procedimentos tenham sido realizados na residência do médico.

Klopfer já teria realizado centenas de abortos aos longo de décadas de profissão, numa clínica em South Bend, Indiana, EUA.

De acordo com a imprensa local, a licença de Ulrich foi suspensa em 2016 por deixar de exercer assistência razoável a um paciente e violar os requisitos de documentação.

Uma queixa feita ao Departamento de Saúde Pública de Indiana, afirmou que o consultório do médico não seguia as normas da lei estadual uma vez que as pílulas abortivas eram receitadas na primeira consulta, contrariamente ao que está estabelecido por lei que obriga a um tempo de espera de 18 horas.



Em 2014, Ulrich Klopfer foi acusado de escrutínio legal depois de um grupo contra o aborto ter denunciado procedimentos que o médico realizou a jovens com menos de 14 anos.

Por lei, os médicos são obrigados a reportar às autoridades abortos realizados em meninas com idade inferior a 14 anos num prazo de três dias. Contudo, o médico demorou cerca de quatro meses a apresentar a documentação que dava conta dos casos.

As autoridades apreenderam os restos mortais conservados em casa do médico e vão continuar a investigação que conta com a cooperação dos familiares de Klopfer.