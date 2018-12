Irina Gladkikh foi condenada a quatro anos e meio de prisão depois de tentar vender a virgindade da filha a um pedófilo milionário.

Uma mulher russa foi presa por tentar vender a virgindade da sua filha, de 13 anos, a um milionário. Irina Gladkikh, de 35 anos, foi condenada a quatro anos e meio de prisão e viu ser-lhe retirada a custódia da criança, assim como do seu outro filho menor.

De acordo com jornal britânico The Mirror, a ex-modelo voou da cidade de Chelyabinsk até Moscovo para se encontrar com o pedófilo, que pagaria mais de 21 mil euros para ter sexo com a sua filha. No entanto, a operação foi travada por um agente da polícia russa, que se fez passar pelo milionário no local onde os dois se encontrariam.

A mulher havia combinado a reunião através da Internet e enviado fotografias com conteúdo sexual da menor, além de trazer um certificado médico de que a filha seria mesmo virgem.

"Viemos a Moscovo para nos encontrarmos com um homem rico, de maneira a obter uma ajuda financeira, depois de lhe proporcionar serviços sexuais com a minha filha" admitiu a acusada em tribunal, que estava acompanhada no encontro por duas amigas cúmplices – ambas condenadas em Agosto a três anos e meio de prisão.

A menina e o seu irmão estão a viver, neste momento com a avó. A mãe, habitual concorrente em concursos de beleza, terá trabalhado também como vendedora mas, de acordo com a polícia russa, ela e as suas cúmplices haviam já trabalhado no ramo da prostituição.