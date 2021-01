Nos hospitais da Califórnia faltam ventiladores e camas nas unidades de cuidados intensivos e o estado registou na terça-feira o máximo de hospitalizações por covid-19 até às data: 22.405, das quais mais de 4.700 nos cuidados intensivos.





No condado de Los Angeles, na Califórnia, os hospitais estão a ficar sem oxigénio e sem conseguir socorrer doentes com covid-19. A situação é tão grave que, segundo avança o Washington Post, as ambulâncias têm ordem para não levar para os hospitais aqueles doentes que têm poucas hipóteses de sobreviver. Para preservar a capacidade dos hospitais, osNa segunda-feira foi registado um novo máximo de infeções na Califórnia desde o início da pandemia: 74 mil novos casos, 11% mais que o anterior recorde de 28 de dezembro, quando se registaram 66.726 positivos.Como previam as autoridades de saúde, a situação está a piorar depois da época festiva.Esta terça-feira, os Estados Unidos registaram mais 3.936 mortos devido à covid-19 e mais 250.173 infetados. Com o último balanço, o país contabiliza 357.067 óbitos e 21.036.174 casos da doença desde o início da pandemia.Apesar da esperança nas vacinas, o processo de vacinação está a ser mais lento do que se esperava, escreve o jornal. A administração Trump garantiu que até ao final de 2020 pelo menos 20 milhões de norte-americanos receberiam a primeira dose da vacina, mas apenas 4,6 milhões foram vacinados até à data.