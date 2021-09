Khalid Sheikh Mohammed, o "arquiteto" dos atentados de 11 de Setembro

Seis meses após o 11 de setembro, os EUA detiveram Abu Zubaydah, um facilitador para redes terroristas com ligações à Al Qaeda. Interrogado pelo agente especial do FBI Ali Soufan, Zubaydah admitiu que Bin Laden tinha homens a preparar novos atentados. Para identificar um deles, Soufan mostrou-lhe uma fotografia num tablet. "Quem é este?", perguntou, sem perceber que, por engano, uma imagem diferente surgiu no ecrã.



Zubaydah, conta Soufan no livro The Black Banners, pareceu surpreendido. "Você sabe que Mokhtar foi quem planeou a operação dos aviões." Ao ouvir aquele nome, Soufan olhou para a foto, percebeu o que tinha acontecido, e juntou as peças. Num vídeo em que se gaba do 11 de setembro, Bin Laden dirige-se a alguém que trata por Mokhtar e a quem dá crédito pelos ataques. Os EUA não conheciam a sua identidade. Abu Zubaydah acabava de o identificar como o cérebro dos atentados: Khalid Sheik Mohammed.



Nascido no Kuwait, em 1964 ou 1965, KSM licenciou-se em Engenharia Mecânica na Universidade Estatal Técnica e Agrícola da Carolina do Norte, nos EUA, em 1986. Para trás deixara uma adolescência rebelde, em que se juntou à Irmandade Muçulmana, segundo confessou mais tarde à CIA. Na passagem pelos EUA, não deixou qualquer impressão de sentimento antiamericano aos colegas. A CIA, porém, diz que os seus contactos "embora limitados, confirmaram-lhe a ideia de que os EUA eram um país degenerado e racista".