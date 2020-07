Jovem morre na Mongólia vítima da peste negra

Um jovem de 15 anos morreu esta segunda-feira vítima de peste bubónica, tradicionalmente chamada de "peste negra" na Mongólia. Depois de se sentir mal no domingo, na província de Govi-Altai, onde vive, o jovem tornou-se um caso confirmado da doença e terá morrido quando estava a ser transportado para um hospital.

De acordo com autoridades de saúde, citadas pela Agência France Presse, o rapaz terá comido carne de marmota com outros dois amigos três dias antes da morte. As marmotas são animais que, tal como outros pequenos mamíferos, são portadores de pulgas infetadas com a bactéria yersinia pestis, que causa a peste bubónica e a pneumónica. Os dois amigos e 15 outras pessoas com quem o jovem esteve em contacto estão agora em isolamento.

O caso surge poucos dias depois de, na passada semana, a Organização Mundial de Saúde ter alertado que estava a monitorizar um caso de peste negra na China, numa região que faz fronteira com a Mongólia.

Oficiais da cidade de Bayan Nur emitiram um aviso epidémico a 5 de julho, um dia depois de um hospital na região ter reportado a existência de um homem com sintomas da doença, não se conhecendo como o homem a contraiu.