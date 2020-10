Jovem mãe morre de cancro depois de ficar sem tratamentos devido à pandemia

Dados do Gabinete de Estatísticas do Reino Unido revelam que mais de 27 mil pessoas morreram nas suas casas este ano, de causas não relacionadas com a Covid-19, como cancro, problemas cardíacos ou demência.

O pai de Kelly alerta que suspender serviços durante o confinamento pode levar a milhares de mortes prematuras ou desnecessárias.