Irão: Estado lança app de encontros para estimular casamentos

O governo iraniano acaba de anunciar a criação de uma aplicação digital de encontros que procura fomentar o casamento nesta república islâmica. Isto quando o país enfrenta uma crescente taxa de divórcios e uma queda na natalidade.

Hamdan, assim se chama a app, significa companheiro/a em persa e foi desenvolvida por uma unidade pertencente à Organização de Propaganda Islâmica. Recorre à inteligência artificial para encontrar parceiros compatíveis e está destinada a "solteiros que procurem casamentos permanentes", desde que apenas com uma mulher. As plataformas de encontros são populares no Irão, mas a partir de agora apenas a Hamdan será considerada legal.