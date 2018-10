As ruas de Barcelona encheram-se, durante o decorrer desta segunda-feira, de defensores da independência. No dia em que se celebrou o primeiro aniversário do referendo considerado ilegal pelo governo de Madrid, cerca de 180 mil pessoas, segundo o El País, desfilaram pelas ruas da cidade catalã com cartazes de apoio à independência e urnas idênticas às que foram usadas no referendo.

Ni final do desfile, os manifestantes cercaram o parlamento catalão e entraram em confronto com os Mossos (polícia local), que tentavam a todo o custo evitar que o cordão policial fosse quebrado. Ao mesmo tempo que lançaram ovos contra as autoridades, os manifestantes queimaram bandeiras espanholas. O referido jornal registou ainda algumas cargas policiais em outras zonas da cidade, assim como em Girona.





Los manifestantes lanzan huevos a los Mossos mientras les cantan "fuera las fuerzas de ocupación". pic.twitter.com/qBN2CRIR5V — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 1 de outubro de 2018