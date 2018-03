(em actualização)

O edifício do El Corte Inglés em Barcelona foi evacuado, esta segunda-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou num camião que acedia ao parque de estacionamento do centro comercial.Para já, as causas deste incêndio permanecem ainda desconhecidas. Os bombeiros conseguiram extinguir o fogo rapidamente, evitando que as chamas provocassem vítimas.