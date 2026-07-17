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Gibraltar: três séculos de disputa num rochedo de sete quilómetros quadrados

Renata Lima Lobo 07:00
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A história britânica de Gibraltar começou numa guerra europeia do século XVIII. Três séculos depois, a queda da Verja encerra mais um capítulo da longa disputa com Espanha.

Esta quarta-feira, a cerca caiu e . Conhecida como a Verja, a fronteira terrestre que separa este território britânico de Espanha foi desmantelada, permitindo a circulação de pessoas e mercadorias sem os controlos fronteiriços que durante décadas marcaram a passagem entre os dois lados. A vedação foi erguida pelos britânicos em 1909, mas esse foi apenas um dos muitos episódios de uma história ainda mais antiga.

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Tópicos Um século Britânico passado Conflitos fronteiriços Gibraltar Espanha Sir George Rooke Catarina de Bragança União Europeia
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