O filho de George e Barbara, George H. Bush, serviria como 43º presidente dos EUA, cumprindo dois mandatos à frente do país.

George H. W. Bush, 93 anos, foi levado para o hospital Houston Methodist e estará a responder de forma positiva aos tratamentos aplicados, disse o porta-voz Jim McGrath.Barbara Bush morreu a 17 de Abril, aos 92 anos, depois de a família ter anunciado que "tinha decidido não procurar tratamento médico adicional, depois de vários internamentos na sequência da sua saúde debilitada.O ex-presidente sofre de um Parkinson e tem necessitado de apoio hospitalar diversas vezes nos últimos anos por problemas respiratórios. Durante a sua presidência, Bush tinha sofrido de doença de Graves. Em 2012, Bush esteve dois meses no hospital com uma bactéria que lhe afectava os brônquios. Voltou a estar hospitalizado em 2014 e 2015.Em 2017, Bush voltou a ser internado com pneumonia em Janeiro e com bronquite em Abril do mesmo ano.O 41º presidente norte-americano assistiu ao funeral da mulher na sua cadeira de rodas, tendo estado durante alguns minutos a cumprimentar os que se deslocaram até Houston para prestar a sua homenagem a Barbara Bush.Bush é o presidente com maior longevidade dos EUA. O republicano tem 93 anos e dez meses. O ex-presidente Gerald Ford foi o segundo mais velho, tendo morrido o ano passado aos 93 anos e 165 dias, relembra o The Washington Post.George H.W. Bush serviu como 11º director dos serviços secretos norte-americanos (CIA), foi o 43º vice-presidente, enquanto Ronald Reagan ocupava a Sala Oval, e serviu um mandato como presidente norte-americano, entre 1989 e 1993. Apesar de ter sido vice-presidente numa altura de grande prosperidade norte-americana e ter sido o presidente aquando do fim da Guerra Fria, Bush falhou uma segunda eleição contra Bill Clinton, em 1992.