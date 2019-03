Fonte oficial da polícia do Rio de Janeiro explicou que "ninguém foi detido ou ferido". "Durante a troca de tiros, os criminosos deixaram cair munições que continham 12 balas de 9mm, que foram apreendidas", acrescentou.



Este é um dos ataques mais recentes relacionados com as centrais nucleares brasileiras, num país onde a criminalidade tem aumentado. O ano passado, outro gang rebentou duas caixas de multibanco de um condomínio onde moram trabalhadores da central nuclear Angra 2.



Uma fila de camiões carregados de combustível nuclear foi atacado no Rio de Janeiro, em plena auto-estrada, por um gang. De espingarda na mão, os atacantes dispararam contra os camiões, conta O Globo.Os camiões iam a caminho de uma central nuclear Angra 2. O ataque aconteceu a 200 quilómetros do Rio de Janeiro, perto da cidade turística de Angra dos Reis, pelo meio-dia (hora local). Os polícias que faziam a segurança dos camiões trocaram tiros com o gang. O camião chegou à central nuclear meia hora depois, apurou o correspondente brasileiro do The Guardian.