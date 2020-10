França anuncia novo estado de emergência com recolher obrigatório

O governo de França declarou esta quarta-feira o estado de emergência no país, com o presidente francês, Emmanuel Macron, a impor novas medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19 como o confinamento obrigatório no país durante a noite nas grandes cidades.

O recolher obrigatório entrará em vigor a partir de sábado a partir das 21h locais (20h em Lisboa) até às 6h do dia seguinte (5h em Lisboa), indicou Macron em anúncio na televisão francesa

O presidente francês anunciou ainda que estas medidas ficarão em vigor durante, pelo menos, quatro semanas. As regiões afetadas pelas medidas são as de île de France (região parisiense), Lille, Ruão, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence e Montpellier.

Antes, em comunicado, o governo de Macron indicou que a pandemia de Covid-19 constitui um "desastre de saúde público" que coloca em risco de saúde a população.

O governo francês já tinha imposto um estado de emergência no país em março deste ano, quando o serviço de saúde esteve próximo do seu limite. Na altura, o confinamento tornou-se obrigatório para todos menos os trabalhadores essenciais, e para a comprar de comida ou realização de uma hora de exercício físico.

O mesmo estado de emergência foi levantado em julho, depois do número de infeções pela Covid-19 ter baixado.

Esta quarta-feira, as autoridades de saúde francesas anunciaram que o número de hospitalizações por Covid-19 ultrapassou a barreira dos 9.100 pela primeira vez desde 25 de junho.

França tornou-se também o 9.º país no mundo a ultrapassar as 33 mil mortes relacionadas com a Covid-19.