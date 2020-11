Andrea Holzner,

A vila austríaca de Fucking vai entrar no próximo ano com um novo nome: Fugging. A decisão, explica o Guardian, foi tomada pelos habitantes locais, que estão há vários anos a ser alvo de chacota nas redes sociais e de roubos de placas pelos turistas.A ata de uma reunião municipal, publicada na quinta-feira, revela que a aldeia, com cerca de 100 habitantes, vai passar a chamar-se Fugging a partir do dia 1 de janeiro de 2021.Nos últimos anos, muitos turistas têm feito daquela aldeia da Áustria um ponto de passagem para tirar fotografias ao lado das placas. Além de partilhar as imagens nas redes sociais, ridicularizando o nome da vila, alguns turistas chegaram a roubar as placas, o que levou as autoridades a ter que utilizar cimento para recolocar os sinais.Os habitantes acabaram por se fartar."Posso confirmar que a aldeia vai mudar de nome", disse a um jornal regional a presidente da Câmara de Tarsdorf,município ao qual a vila pertence. "Não quero dizer mais - já tivemos demasiado frenesim mediático sobre isto no passado".A nome da aldeia