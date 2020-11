Covid-19 não impediu milhões de viajar na Ação de Graças. A que custo?

Os norte-americanos não ouviram os pedidos das autoridades de saúde – nem do presidente eleito Joe Biden – para ficarem em casa de forma a evitar que a pandemia de covid-19 se propague. Milhões viajaram esta semana para celebrar na quinta-feira o Dia de Ação de Graças e, de acordo com o New York Times, os aeroportos registaram a sua maior atividade desde o inicio da crise sanitária, com cerca de um milhão de passageiros por dia.

Nem as repetidas recomendações do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano (CDC, na sigla em inglês) para não viajar impediram o aumento de deslocações nesta época festiva que antecede o Natal. Esta foi, desde março, a semana com mais afluência nos aeroportos dos Estados Unidos.

As autoridades de saúde temem que a circulação de cidadãos e as reuniões entre pessoas que não são do mesmo agregado familiar façam disparar o número de contágios no país, que tem atualmente uma média de 160 mil novos casos diários de covid-19.

Para ajudar as pessoas a perceber o risco de infeção pelo novo coronavírus nas reuniões familiares, foi criada uma ferramenta, com o financiamento do National Institutes of Health, que atribui valores – numa escala de um a 10 – do nível de risco associado a certa atividade. Os utilizadores da Safer-Covid podem escolher fatores como o número de pessoas e a duração do encontro. Quanto mais elevado o valor, maior é o risco da atividade.

Por exemplo, uma reunião com 25 pessoas, entre quatro paredes e sem distanciamento social, recebe oito pontos no nível de risco. Já um jantar de Ação de Graças, com uma a quatro pessoas em casa e sem distanciamento social, recebe cinco. No caso de se juntar a opção de "falar alto, gritar e cantar", o nível de risco aumenta em dois valores.





Ação de Graças EUA

A ferramenta pretende orientar os utilizadores, através de quatro fatores críticos, na altura de fazer planos durante a pandemia. Os fatores são o risco da atividade, o nível de propagação do vírus – os norte-americanos podem colocar o código postal para perceber as zonas mais afetadas –, o risco de ter sintomas graves no caso de contrair a doença e o risco pessoal.

Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela pandemia, com mais de 262 mil óbitos e 12 milhões de casos.