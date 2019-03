Desde as 15h que o Facebook e o Instagram estão em baixo, a apresentar problemas ao nível de atualização do feed e até no login, onde aparece uma mensagem que informa que o serviço está em "manutenção obrigatória". As dificuldades estão a ser sentidas em todo o mundo.

No Twitter, a rede social de Mark Zuckerberg admitiu o problema e declarou estar a resolvê-lo. A mesma assegurou que não se trata de um ataque DDoS, isto, um ataque de negação de serviço, numa tradução literal, que impede o funcionamento normal da rede.

"O Facebook vai voltar em breve. Neste momento, o Facebook está indisponível para manutenção obrigatória, mas deves poder voltar dentro de algumas horas. Entretanto, lê mais sobre o motivo desta mensagem. Obrigado pela tua paciência enquanto melhoramos o site", lê-se na mensagem.





We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.