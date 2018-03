Albert Wong manteve reféns durante várias horas e disparou contra polícias.

Quatro pessoas morreram na tarde deste sábado (noite em Lisboa) em Yountville, na Califórnia, na sequência de um sequestro com reféns num lar de veteranos de guerra. O autor do sequestro, que abriu fogo sobre as vítimas, é um dos quatro mortos. As outras vítimas são três mulheres que trabalhavam no lar.



O gabinete do Sheriffe de Napa County identifica o atirador como Albert Wong, de 36 anos, era um ex-soldado e utente de um programa de tratamento de veteranos de guerra. O suspeito envolveu-se num intenso tiroteio com a polícia durante o sequestro, que durou mais de seis horas.



Segundo a polícia de Napa, as vítimas três mulheres assassinadas são a diretora do lar, Christine Loeber, de 48 anos, a terapeuta Jen Golick, de 42, e a psicóloga Jennifer Gonzales, de 29 anos.





The @CountyofNapa Sheriff-Coroner’s Office has identified the victims from the Active Shooter incident at the Veterans Home in Yountville: pic.twitter.com/zOEfvh5lbd — County of Napa (@CountyofNapa) 10 de março de 2018







O alerta chegou na manhã desta sexta-feira e dava conta que o homem armado tinha entrado com armas no lar onde vivem mais de 1000 veteranos de guerra. Albert Wong disparou e fez pelo menos três reféns dentro das instalações do Lar de Veteranos de Guerra da Califórnia, localizado em Yountville.

A polícia do condado de Napa montou uma grande operação policial no local.





NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) March 9, 2018





"As autoridades estão no Lar de Veteranos de Guerra de Yuntvilledepois de relatos de um tiroteio. A prioridade dos nosso residentes, funcionário e de toda a comunidade é a nossa prioridade. Foi acionado o protocolo de emergência e estamos a cooperar com as autoridades, que darão mais informações em breve", escreve a direção do lar em comunicado.





Yountville Veterans Home Update ?? pic.twitter.com/Y4Wt0dK9kZ — CalVet (@MyCalVet) March 9, 2018





Há relatos não confirmados de que foram ouvidos 30 tiros. Não há, para já, confirmação da existência de mortos ou feridos.

O lar, um dos que mais veteranos de guerra acolhe em todos os EUA, tem mais de 1000 utentes.