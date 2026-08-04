Sábado – Pense por si

PASSATEMPOS

Descubra os novos desafios da SÁBADO

JOGAR

Mundo

EUA defendem que acordo para reabrir Ormuz poderá ser alcançado até quarta-feira

Lusa 15:35
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 28 de julho a 3 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de julho a 3 de agosto
As mais lidas

Secretário do Tesouro norte-americano acredita que ainda hoje ou amanhã pode-se chegar a um acordo.

O secretário do Tesouro norte-americano admitiu esta terça-feira que um acordo para reabrir o estreito de Ormuz poderá ser alcançado até quarta-feira, embora Teerão negue estar em negociações diretas com Washington.

Navio cargueiro parece ancorado no Estreito de Ormuz
Navio cargueiro parece ancorado no Estreito de Ormuz Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

"Estamos em negociações com os iranianos e penso que há uma possibilidade de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo com vista à reabertura do estreito e à normalização da situação", disse Scott Bessent numa entrevista à estação CNBC.

Quando questionado sobre eventuais taxas do Irão pelo estreito, Scott Bessent respondeu que julga que a passagem ocorrerá em condições de "liberdade de circulação".

A situação continua tensa no estreito de Ormuz, onde um navio foi novamente atingido durante a noite, apesar do otimismo demonstrado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que garante que as negociações com o Irão estão a avançar e que esta rota marítima estratégica poderá reabrir já hoje.

O Irão negou a existência de qualquer diálogo com os Estados Unidos, mas admitiu novas conversações com Omã.

"Não estamos a negociar com os Estados Unidos neste momento. Estamos a negociar com Omã para garantir a passagem pelo estreito de Ormuz", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, na segunda-feira, durante a conferência de imprensa semanal.

Na segunda-feira, o chefe de Estado norte-americano de 80 anos desmentiu a República Islâmica e disse que as negociações estavam a decorrer "neste preciso momento".

"Esta é a última oportunidade que os iranianos têm de assinar um bom acordo", disse o republicano aos jornalistas na Casa Branca, referindo-se a discussões que incidem, em particular, na reabertura do estreito, possível "já amanhã", assegurou.

Scott Bessent mostrou-se otimista quanto aos efeitos que um acordo com o Irão teria sobre os preços da energia, precisando que centenas de navios aguardavam para poderem retomar a sua rota.

"Embora a situação continue um pouco tensa desde há alguns dias, temos visto bastantes navios a sair do estreito, mesmo neste momento", afirmou.

"Espero, portanto, que os preços da energia voltem ao normal, o que, como já disse, será benéfico para o mundo inteiro", acrescentou o secretário do Tesouro.

Por volta da 01:00 em Lisboa, o barril de petróleo WTI norte-americano subiu 0,49% para 80,73 dólares (70,2 euros), enquanto o Brent do mar do Norte, referência mundial, avançava 0,6% para 84,27 dólares (73,2 euros).

Também na segunda-feira, Trump acusou as petrolíferas norte-americanas de ganharem "dinheiro a mais" e exigiu mesmo a descida dos preços.

"Não gosto disto. Estão a ganhar muito dinheiro. Aproveitando-se da escassez, estão a lucrar demasiado", disse o líder norte-americano aos jornalistas na Casa Branca.

Afirmando ser "um forte defensor da livre iniciativa", Trump citou a ExxonMobil e a Chevron como algumas das que mais lucraram com as consequências da guerra lançada por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra o Irão, que fez disparar os preços dos bens petrolíferos.

"Quando se vê que uma empresa multiplicou por doze o que gerou no ano anterior, deve devolver parte desse lucro ao público", insistiu o líder da Casa Branca, observando que as grandes petrolíferas "têm todos os incentivos para baixar os preços nas bombas de gasolina".

A ExxonMobil anunciou que o seu lucro líquido duplicou no segundo trimestre de 2026, atingindo os 14,5 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros), enquanto a Chevron registou 12,1 mil milhões de dólares (10,1 mil milhões de euros), cinco vezes mais do que um ano antes.

Artigos Relacionados
Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões PREC Scott Bessent Donald Trump Estados Unidos Casa Branca ExxonMobil Chevron Omã Ministério dos Negócios Estrangeiros WTI Baghai
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

EUA defendem que acordo para reabrir Ormuz poderá ser alcançado até quarta-feira