EUA. Carro da polícia irrompe contra multidão durante protestos pela morte de George Floyd

Um carro da polícia de Nova Iorque foi filmado a avançar contra uma multidão de pessoas que protestavam em nome de George Floyd, o afro-americano que morreu às mãos de um agente da polícia, em Brooklyn.As imagens mostram o carro parado com dezenas de manifestantes a cercá-lo enquanto são atiradas garrafas e cones sinalização de trânsito.

Eventualmente, um segundo carro da polícia pára ao lado do primeiro veículo e conduz lentamente pela barricada em direção aos manifestantes. Segundos depois, o polícia ao volante do primeiro carro entra na barricada, derrubando várias pessoas no chão entre gritos de horror.



O incidente ocorreu pouco antes das 20h00 locais, cerca da 1h00 em Portugal continental, na terceira noite de confrontos [de terça para quarta-feira] de acordo com um utilizador do Twitter que publicou o vídeo.

O número de feridos provocados pelo incidente é desconhecido até ao momento. De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a polícia deteve cerca de 1.400 pessoas em 17 cidades norte-americanas até agora.