O monumento foi transferido do espaço público de Ploërmel para um terreno privado por violar a lei de laicidade francesa.

A estátua de São João Paulo II, localizada na cidade de Ploërmel na Bretanha, foi transferida na passada segunda-feira. Esta foi deslocada cerca de 30 metros por uma grua, segundo a Agence France-Presse.



A figura, com 13 toneladas e 7,50 metros de altura, esteve num parque de estacionamento público francês durante 12 anos. Nos últimos meses tem sido o centro de uma polémica sobre a separação Estado-Igreja que a constituição francesa prevê. A escolha do local onde estava anteriormente violava a lei de 1905: no artigo 28, lê-se que é proibido "erguer ou colocar qualquer sinal ou emblema religioso sobre monumentos públicos ou num espaço público", com a excepção de "edifícios religiosos, terrenos de sepulturas nos cemitérios, monumentos funerários e museus ou exposições". Esta lei da separação da Igreja e do Estado foi promulgada a 9 de Dezembro de 1905, com o objectivo de reduzir a influência política católica.

A solução para a violação desta lei secular passou pela transferência da estátua para um terreno privado, tal como foi determinado pelo Conselho de Estado, a mais importante instância judicial de França, no dia 25 de Outubro de 2017. Teoricamente, a sua passagem para um terreno privado não infringe a lei de 1905 uma vez que o Estado não pode regular o que se coloca em locais privados.

"Este é o resultado: colocar-se em conformidade com a lei francesa, o respeito pela laicidade e pela decisão do Conselho de Estado", afirmou o padre Christophe Guégan, pároco de Ploërmel. O padre acrescentou que espera que a decisão "traga a paz para a cidade".

A estátua do Papa polaco, que teve o terceiro pontificado mais longo da história, começou a ser contestada ainda antes da sua construção. Foi inaugurada em 2006 e encomendada ao escultor russo Zourab Tsereteli pelo então presidente da autarquia francesa, Paul Anselin. Já nesta altura um grupo de cidadãos do país recorreu aos tribunais e argumentou que a figura do único Papa eslavo e polaco da Igreja violava a lei de 1905.

Depois de ter sido decretada judicialmente a remoção da estátua, o grupo CitizenGo reuniu pelo menos 70 mil assinaturas em 2017 para impedir a transferência da mesma, apelando às autoridades locais que respeitassem as "raízes cristãs da Europa". Também a Polónia dispôs-se a ficar com o monumento e colocá-lo na localidade onde o Papa nasceu – Wadowice.

A estátua de São João Paulo II tem inscrita a frase "não tenhais medo", proferida pelo Papa após a sua primeira aparição em público quando foi eleito.