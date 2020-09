O Reino Unido deve preparar-se para enfrentar seis meses de restrições do Covid-19 e precisa tomar medidas para evitar o crescimento exponencial de casos e mortes, alertaram esta segunda-feira o diretor-geral da Saúde, Chris Whitty, e o conselheiro científico do governo, Patrick Vallance, num briefing que está a acontecer esta manhã.A epidemia está a duplicar a cada sete dias e se continuar assim, o Reino Unido, pode chegar aos 50 mil novos casos por dia a meio de outubro, alertou o assessor científico do governo britânico, Patrick Vallance. "Neste momento, pensamos que a epidemia está a duplicar mais ou menos a cada sete dias", referiu. "Se, e este é um grande se, mas se continuarmos assim... vamos chegar aos 50 mil casos por dia, a meio de outubro", sublinhou acrescentando que esta situação levaria a mais de 200 mortes por dia. O especialista explicou que esta não é uma previsão, mas uma maneira de mostrar o que vai acontecer se o vírus se continuar a propagar ao ritmo atual. "O desafio, por isso, é fazer com que o drobro dos casos não aconteça a cada sete dias... e garantir que não entramos neste crescimento exponencial."O mesmo alerta em relação à mortalidade foi feito pelo o diretor geral da saúde inglês. "Se continuarmos neste caminho... o número de mortes diretas por Covid-19... vai continuar a subir, provavelmente numa curva exponencial, isso dignifica duplicar, voltar a duplicar e continuar a duplicar e podemos passar rapidamente de números realmente baixos para números verdadeiramente altos", referiu Chris Whitty.Whitty alertou ainda que a continuar neste caminho, o Reino Unido vão ficar numa posição muito difícil. O diretor-geral da saúde defendeu que este deve ser encarado como um problema a seis meses: "Não é um prazo indefenido e a ciência virá salvar-nos a seu tempo. Mas neste período de seis meses, penso que teremos de perceber que dedevemos encarar esta situção de forma coletiva e muito séria."A imprensa britânica tem especulado sobre um potencial anúncio de novas medidas nos próximos dias pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.Além de ter proibido ajuntamentos de mais de seis pessoas e imposto restrições adicionais em regiões do norte e centro de Inglaterra devido a surtos localizados, no domingo o governo britânico anunciou novas sanções para quem não respeitar as regras. As pessoas que testem positivo ou apresentem sintomas de coronavírus devem auto-isolar-se durante 14 dias, senão podem ser penalizadas com multas de mil libras (1.090 euros) até dez mil libras (11 mil euros), no caso de reincidência. Para encorajar o cumprimento das regras, as pessoas com rendimentos baixos poderão receber uma ajuda de 500 libras (545 euros), caso não tenham a possibilidade de recorrerem ao teletrabalho no período de quarentena.O Reino Unido é o país com o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Índia e México. Desde o início da pandemia de covid-19, o Reino Unido contabilizou 41.777 óbitos e 394.257 de casos de contágio confirmados.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 957.948 mortos e mais de 30,8 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.912 pessoas dos 68.577 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.