Milhares de espanhóis saíram à rua para celebrar o fim do estado de emergência. Só em Madrid a polícia fez 450 intervenções.

Espanhóis esquecem regras nos festejos do fim do estado de emergência

Os botellóns estão de regresso a Espanha. A primeira noite sem estado de emergência foi vivida com euforia e poucas regras sanitárias. Milhares de pessoas festejaram e beberam nas ruas, o que obrigou a intervenções da polícia.



Espanha regista ainda 198 novos casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes e embora a incidência tenha começado a cair esta semana, os dados ainda não aconselham a grandes festejos. Ainda assim, sedentos de festa e convívio, os espanhóis parecem ter esquecido a pandemia por umas horas.



Em Madrid, a praça da Porta do Sol ficou à pinha e a polícia registou mais de 450 intervenções, referem os jornais do país vizinho. Em Barcelona, 6.500 pessoas foram expulsas de várias praças. A noite de festa registou ainda 16 detidos em Palma e quatro agentes da Polícia Nacional feridos.