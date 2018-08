O condutor de uma carrinha verde conseguiu travar a poucos metros da queda de um troço de cerca de 100 metros de auto-estrada em Génova, que fez pelo menos 39 mortos. "Travei. Não só travei como puxei o travão de mão. Instintivamente, ao ver o vazio diante de mim, meti a marcha atrás, como para tentar escapar àquele inferno", disse o condutor de 37 anos, que falou pela primeira vez sobre o caso à imprensa."Quando um outro carro me ultrapassou, reduzi a velocidade para manter uma distância de segurança porque travar com aquela chuva era impossível. A dada altura, tudo tremeu. O carro que tinha à frente desapareceu e parecia que tinha sido engolido pelas nuvens. Levantei os olhos e vi a torre da ponte a cair", recordou o "camionista do milagre", como é apelidado pela imprensa italiana, ao Corriere della Sera.O homem admitiu ao jornal italiana que não sabe a quantos metros conseguiu recuar e que só conseguiu pensar em fugir. Giovanni D’Alessandro, director-geral da Basko, a cadeia de supermercados que é dona da carrinha que o italiano conduzia, revelou que o camionista estava "bem mas em choque": "Ele foi resgatado e realizou todos os exames médicos."