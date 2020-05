Equipa de combate à covid-19 nos EUA “insegura” quanto ao futuro

Depois de na terça-feira a administração norte-americana ter dado sinais de parecer estar a considerar a hipótese de desmantelar a equipa de especialistas de resposta à covid-19, da qual fazem parte Anthony Fauci e Deborah Birx, o presidente dos EUA garantiu que a task force de combate à pandemia não irá desaparecer.

No entanto, de acordo com a CNN que cita uma fonte próxima à equipa, os especialistas estão "inseguros" quanto ao que irá acontecer daqui para a frente.

Na terça-feira, Pence disse que a administração Trump estava a estudar a probabilidade desmantelar gradualmente a task force criada pela Casa Branca para gerir a pandemia.

Esta quarta-feira, Donald Trump esclareceu: "A Task Force irá continuar sem prazo para acabar, com o seu foco na SEGURANÇA E ABERTURA DO NOSSO PAÍS NOVAMENTE. Podemos adicionar ou retirar pessoas, conforme for apropriado", escreveu através do Twitter.





....gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people ....