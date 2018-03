Empresa pirotécnica faz foguetes com cinzas de mortos por €300

Uma empresa pirotécnica de Valencia, em Espanha, oferece entre os seus serviços foguetes feitos com cinzas de mortos. A partir de 300 euros, os clientes podem escolher o formato do foguete – como um trovão, um foguete típico de uma festa da região ou uma palmeira – e ainda optar entre 16 cores. Segundo o El País, entre os mais pedidos está o vermelho.

A Europlá, com sede no município de Bèlgida, tem apostado nos últimos anos na exportação. O material que sai da fábrica é enviado para parques temáticos como a Disneyland ou a Futuroscope, em França.

Há quatro anos, os donos da Europlá foram confrontados com uma proposta de uma agência funerária – que perguntou se poderia fazer um foguete com as cinzas de um falecido. Desde essa altura que a empresa espanhola faz, em média, 15 foguetes destes por ano, refere o jornal.