À medida que os protestos anti-governo crescem de tom na Tailândia, o rei Maha Vajiralongkorn deu uma rara entrevista à CNN e ao Channel 4. Os protestos que pedem mudanças democráticas no regime têm já quatro meses e o líder tailandês tem demorado a dar respostas.Na entrevista, questionado sobre o que tinha a dizer a quem se encontra nas ruas a protestar respondeu "não comento", mas acabou a acrescentar: "Amamos todos por igual. Amamos todos por igual. Amamos todos por igual."Maha Vajiralongkorn referiu-se também à Tailândia como "a terra do compromisso" levantando a hipótese de que pode estar à vista uma solução para este impasse social.Esta foi a primeira vez que o rei falou aos media internacionais, neste papel. Antes disso, tinha dado entrevistas em 1979 quando ainda era príncipe herdeiro.Este domingo, o rei participou numa cerimónia religiosa num templo budista no Palácio Real. A cerimónia que marca a passagem da estação das chuvas para o inverno. Com ele esteve a mulher, a rainha Suthida e a filha do rei a princesa Sirivannavari. A princesa disse aos jornalistas que a Tailândia é um país pacífico e mais uma vez sublinhou o pensamento da família real: "Amamos o povo tailandês, acima de tudo."