Decorações de Halloween demasiado realistas obrigaram a chamar polícia nos EUA

Steve Novak começou a decorar a sua casa há seis anos a pedido dos seus vizinhos. As decorações começaram com fantasmas e nevoeiro mas rapidamente se apercebeu que estas decorações comuns não eram para si.

Assim, foram evoluindo para situações mais realistas, diz o artista local ao canal televisivo norte-americano NBC News.

A maioria dos vizinhos aprecia o espetáculo, no entanto já houve algumas queixas. A polícia chegou a ser chamada para ir a casa de Novak mais do que uma vez, mas nada aconteceu e até foi elogiado. Os vizinhos de Novak contam ainda que durante o dia passam muitos carros da polícia em frente a casa.

As decorações consistem em bonecos realistas cobertos em sangue distribuídos em frente à casa do norte-americano, cada um retratando uma morte macabra. Um carrinho de mão com vários membros cortados, e muito sangue também complementam o seu jardim.

Novak diz que é o próprio que faz todos os adereços e que pode sair caro, devido a todo o sangue falso que usa. "Quando chove, é preciso voltar a reaplicá-lo, revela ao canal.

Para àqueles que acham que as decorações são excessivas, Steven Novak diz apenas para esperarem e verem o que irá preparar no próximo Halloween.