Matt e Ross Duffer foram acusados por um realizador norte-americano de copiaram uma ideia que utilizou numa curta-metragem. Os irmãos garantem que "o processo não tem qualquer fundamento".

Matt e Ross Duffer, criadores da série Stranger Things, foram acusados pelo realizador norte-americano Charlie Kessler de plágio – que alega que os irmãos copiaram uma ideia que utilizou numa curta-metragem, noticiou na quarta-feira o The Guardian. Em comunicado, o advogado dos Duffer garantiu que "o processo não tem qualquer fundamento".



"Não teve nenhuma ligação com a criação ou o desenvolvimento da série. Os irmãos Duffer não viram a curta-metragem do senhor Kessler nem falaram de nenhum projecto com ele", acrescentou Alex Kohner, em nota citada pelo Washington Post.

Charlie Kessler garante que discutiu com os criadores da série de ficção científica da Netflix a curta-metragem e o guião que esteve na origem de Montauk, premiada em 2014 no Tribeca Film Festival.

Apesar de não ser possível confirmar um caso de plágio, a série norte-americana tem semelhanças com a curta-metragem de Kessler, explica o jornal britânico. As duas abordam fenómenos paranormais, projectos secretos do governo e um monstro de outra dimensão.

O realizador norte-americano, que defende que os irmãos Duffer se aproveitaram das suas ideias para criar Stranger Things, exige uma indemnização por plágio.