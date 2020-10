Covid-19: homem de 25 anos infetado duas vezes nos EUA. Segunda vez foi mais grave

Um estudo publicado esta segunda-feira na revista científica The Lancet confirmou o primeiro caso de reinfeção por Covid-19 nos Estados Unidos. Segundo o documento, a exposição ao vírus pode não conferir uma imunidade total garantida, sendo necessária uma maior pesquisa sobre casos de reinfeção.O trabalho, que analisou o caso de um jovem de 25 anos que testou positivo para duas infeções por SARS-CoV-2 em 48 dias, confirmou que uma segunda infeção pode acontecer num curto espaço de tempo. Inclusivamente, provou que a segunda infeção pode ser mais grave que a primeira.Em abril de 2020, após um teste positivo à Covid-19, o paciente testou negativo para o vírus em duas ocasiões distintas. Em junho, depois de apresentar sintomas graves - febre, dor de cabeça, tonturas, tosse, náuseas e diarreia -, foi hospitalizado e teve um teste positivo.O estudo comprova, assim, que o paciente, do Nevada, foi infetado com duas variantes distintas de SARS-CoV-2. Sem problemas imunológicos ou outras doenças associadas, sofreu uma segunda infeção mais grave que a primeira: precisou de hospitalização com suporte de oxigénio. Teve depois alta hospitalar e encontra-se recuperado da doença.Segundo explicou o principal autor do estudo, "ainda existem muitas incógnitas sobre as infeções por SARS-CoV-2 e a resposta do sistema imunológico". No entanto, defendeu Mark Pandori, "as descobertas indicam que uma infeção anterior por SARS-CoV-2 pode não proteger contra infeções futuras"."Embora mais pesquisas sejam necessárias, a possibilidade de reinfeções pode ter implicações significativas para a nossa compreensão da imunidade à Covid-19, especialmente na ausência de uma vacina eficaz", salientou. Pandori defendeu ainda que aqueles com teste positivo para o novo coronavírus devem continuar a tomar precauções, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos.Este caso de reinfeção nos Estados Unidos é o quinto a nível mundial, tendo sido registados pelo menos quatro outros casos na Bélgica, Holanda, Hong Kong e Equador. Antes do caso confirmado no Nevada, apenas o caso registado no Equador apresentou resultados piores na segunda infeção."Até agora, vimos apenas alguns casos de reinfeção, mas isso não significa que não haja mais, especialmente porque muitos casos de covid-19 são assintomáticos. No momento, só podemos especular sobre a causa da reinfeção", defendeu o principal autor do estudo.