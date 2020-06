Covid-19: Espanha regista segundo dia consecutivo sem mortes

Espanha registou, esta terça-feira, o segundo dia consecutivo sem mortes por Covid-19, com mais 137 novos casos do novo coronavírus.

De acordo com o governo espanhol, são agora 239.932 os casos do vírus no país, mais de 150 mil deles recuperados, enquanto o número de vítimas mortais mantém-se nos 27.127.



Espanha foi um dos países mais atingidos pela covid-19, mas desde o início de maio iniciou o desmantelamento das medidas muito duras de luta contra a doença.

O programa de alívio dessas medidas deverá terminar em finais de junho, tendo Madrid já anunciado a abertura das fronteiras ao turismo internacional e o fim da obrigação de cumprir uma quarentena de duas semanas à entrada no país a partir de 01 de julho próximo.

Com Lusa