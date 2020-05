Covid-19 em Espanha: quatro mortes em 24 horas

Espanha registou nas últimas 24 horas quatro óbitos por Covid-19 , elevando o total de vítimas mortais para 27.125.O país tem vindo a registar uma descida no número de mortes devido à doença - na última semana morreram 43 pessoas no país com o novo coronavírus.O número de infeções aumentou este sábado para 239.228, com 271 novos casos de infeção registados desde o dia anterior.

A pandemia já causou a morte a pelo menos 364.362 pessoas e infetou mais de 5,9 milhões em todo o mundo.

Pelo menos 2.455.400 casos foram considerados curados.