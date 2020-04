Covid-19: em 24 horas, morreram 1.341 pessoas em França

França registou nas últimas 24 horas mais 424 mortes nos hospitais devido ao novo coronavírus. Fora dos hospitais, em lares e instituições, registaram-se mais 917 mortes. O número de vítimas mortais no país chegou esta quinta-feira às 12.210, avança a Reuters.

Já o número de pessoas nos cuidados intensivos baixou ligeiramente, de 7.148 na quarta-feira para 7.066 esta quinta-feira.

Há atualmente 30.767 pessoas hospitalizadas e 7.066 pacientes estão internados nos cuidados intensivos. Há 86.344 casos confirmados de covid-19 no país.

Pela primeira vez, Salomon deu conta de uma diminuição do número de casos graves indicando que há menos 82 pacientes nas unidades de cuidados intensivos que na véspera.

"Podemos esperar uma estagnação na entrada de casos graves nos cuidados intensivos, mas o número ainda é alto e continua a criar muita tensão nos hospitais", lembrou.

Esta tensão, especialmente nalgumas regiões do país, vai levar a novas transferências de pacientes entre hospitais nacionais já esta sexta-feira, utilizando dois comboios de alta velocidade para fazer estas deslocações.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

O continente europeu, com mais de 787 mil infetados e mais de 62 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 18.279 em 143.626 casos confirmados.

Com Lusa.