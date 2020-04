Coronavírus: Espanha regista 674 mortes e mais de seis mil novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 6.023 novos infetados, o que também confirma a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia.



A Espanha aumentou este domingo o número de mortes devido ao novo coronavírus para 12.418, com 674 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas.O número de novos infetados no mesmo período foi de mais de seis mil, com os doentes por Covid-19 a subirem de 124.736 para 130.759, indicou o ministro da Saúde espanhol em conferência de imprensa.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 38.989 pessoas que foram contagiadas tiveram alta e são consideradas como curadas (dados consolidados às 20:00 horas de Lisboa de sábado).