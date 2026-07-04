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Congo. Barco que transportava estudantes afundou e matou pelo menos 20 pessoas

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 22:22
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O presidente da Câmara de Ilebo, na província de Kasai referiu que “existiram 80 sobreviventes e vinte corpos”

Um barco de madeira que transportava estudantes depois de provas estaduais afundou no centro do Congo, matando pelo menos vinte pessoas, avançaram as autoridades locais.  

Foto AP/Sam Mednick

A embarcação encontrava-se na província de Kasai quando afundou ao entrar na confluência dos rios Sankuro e Kasai, na sexta-feira. O presidente da Câmara de Ilebo, na província de Kasai referiu que “existiram 80 sobreviventes e vinte corpos”, no entanto uma testemunha referiu à Associated Press que o barco transportava mais de 200 pessoas. François Malepo causou ainda os responsáveis de “só quererem dinheiro e não se importam com vidas humanas”.  

Este tipo de tragédias são comuns no país da África Central, onde viagens noturnas e superlotadas são apontadas como as principais causas. 

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