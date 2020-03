Como a Coreia do Sul controlou a epidemia do novo coronavírus

A Coreia do Sul, um país desenvolvido com uma população de 51,4 milhões de habitantes, uma média de idades de 42,2 anos e uma esperança média de vida de 82,6 anos, conseguiu reverter a tendência de infeções pelo novo coronavírus ao ponto de estar prestes a vencer a epidemia. Mas o que fez este país que outros não estão a fazer?A reação da Coreia foi mais rápida. Quando chegou à meia centena de casos, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o presidente da câmara de Daegu - a cidade onde se verificou o primeiro foco de Covid-19 - falou numa "crise sem precedentes" e foi pedido a todos os cidadãos que ficassem nas suas casas e que usassem máscaras, inclusivamente dentro de casa.Este aviso foi feito a 20 de fevereiro, quando se percebeu que o vírus se estava a propagar. No dia seguinte, com uma centena de casos positivos, o primeiro-ministro sul-coreano qualificou a situação como "urgente" e dois dias depois como "o mais elevado alarme".A partir deste momento a Coreia do Sul pôs em marcha um plano para fazer testes. "Ao contrário de outros países, onde só se fazem testes a quem tem sintomas, nós decidimos fazê-los a todos aqueles que estiveram em contacto direto com casos confirmados. Em vez de esperar que os pacientes viessem, fomos buscá-los e procurámos possíveis infetados para evitar que contagiassem a comunidade", explicou à CNN o ministro da Saúde sul-coreano, Park Neung-hoo.

Desde então que a Coreia do Sul realizou mais de 15 mil testes diários. Com a vantagem de ter no território algumas das empresas que fabricam os reativos para detetar o vírus, o país montou uma rede de cerca de 100 laboratórios prontos a dar os resultados. Isto, segundo explica o El País, poderá ter levado à baixa taxa de mortalidade - 0,8%. Ao realizar testes a pessoas assintomáticas detetaram-se casos positivos que não se teriam detetado noutra situação.

Em Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul, o primeiro caso foi detetado a 21 de fevereiro. Nesse mesmo dia foram fechadas bibliotecas públicas e canceladas competições desportivas. Nas estações de metro, lojas e estabelecimentos de atendimento ao público já existiam dispensadores com desifetante para as mãos e a todos os passageiros que chegavam de zonas de risco foi-lhes medida a temperatura.



"Todos os países europeus estão a fazer pouco. Em Wuhan chegaram tarde e conseguiram reduzir a epidemia com medidas brutais, quase cruéis. Mas todas as outras cidades chinesas atuaram antes e foram capazes de evitar a propagação com o encerramento de escolas e medidas similares muito antes do momento de epidemia em que está agora a Europa", defendeu ao jornal espanhol o catedrático da Universidade de Harvard, Miguel A. Hernán.



Em Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou no domingo o fecho das fronteiras com Espanha. No entanto, o transporte de mercadorias estará assegurado. O principal objetivo é travar a circulação de pessoas.



António Costa disse ainda que "não podemos gastar as munições todas imediatamente", mas não afastou a declaração de estado de emergência. O primeiro-ministro considerou que os meios legais que existem permitem ir adotando medidas de restrição de circulação à medida que se avalia a epidemia do novo coronavírus. Costa deixou o grau último dessas medidas nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.



Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.