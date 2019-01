As autoridades brasileiras retomaram, este domingo à tarde, as buscas para encontrar sobreviventes em Brumadinho, estado de Minas Gerais, no Brasil, onde um desastre ambiental matou pelo menos 58 pessoas e deixou 305 desaparecidos. As atividades das equipas de resgate foram suspensas na noite de sábado, depois de um alerta de risco de rutura de outra barragem que foi, posteriormente, afastado pela Proteção e Defesa Civil do Brasil. O novo balanço foi apresentado Estadão depois do retomar das buscas.

Em declarações ao jornal Estado de Minas, o bombeiro hidráulico Jeferson Ferreira dos Passos explicou como tem participado nas operações de busca numa zona onde existia uma pousada e uma propriedade agrícola para tentar encontrar a irmã e outros familiares desaparecidos.





Entre o desespero da procura pessoal, Jeferson encontrou outras pessoas que foram arrastadas pelo mar de lama. "Graças a Deus, consegui salvar duas pessoas", contou, explicando que uma das vítimas tinha a perna partida e que foi retirada do local de helicóptero.