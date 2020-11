Boris Johnson em isolamento depois de contacto com infetado

Boris Johnson está em isolamento depois de ter tido contacto com uma pessoa com covid-19. O primeiro-ministro britânico não tem sintomas e o seu gabinete garante que continuará a trabalhar, referem os jornais ingleses.O primeiro-ministro esteve numa pequena reunião com deputados conservadores, na quinta-feira. Um dos presentes, Lee Anderson, desenvolveu posteriormente sintomas da doença causada pelo novo coronavírus, tendo testado positivo para a covid-19.Depois das demissões de Lee Cain e Dominic Cummings, este isolamento não poderia vir em pior altura para o governo de Boris Johnson. No entanto, espera-se que o governante continue a fazer declarações políticas a partir do número 10 de Downing Street.Boris Johnson já contraiu a covid-19 em março, tendo mesmo estado internado nos cuidados intensivos.