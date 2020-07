Bolsonaro testa novamente positivo à Covid-19

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continua infetado pelo novo coronavírus, depois de ter testado novamente positivo à Covid-19. A informação foi partilhada pela residência oficial do chefe de Estado brasileiro, o Palácio do Planalto, que adiantou que o estado de saúde do presidente continua com uma "boa evolução".

"O presidente Jair Bolsonaro continua em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipa médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo", indicou o Palácio do Planalto.



Bolsonaro testou positivo pela primeira vez à Covid-19 a 7 de julho e, desde então, tem permanecido em isolamento na sua residência oficial. Realizou um novo teste uma semana depois, a 14 de julho, tendo novamento resultado positivo.



O presidente brasileiro tinha adiantado que, caso o resultado fosse negativo e já não estivesse infetado pelo novo coronavírus, pretendia continuar a sua agenda e viajar para o estado brasileiro do Piauí já esta sexta-feira.



Bolsonaro começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 no passado dia 5 de julho, com o seu quadro clínico a piorar na segunda-feira, quando teve febre e mal-estar. Nesse dia realizou o teste de diagnóstico ao novo coronavírus, tendo confirmado o resultado positivo no dia seguinte.