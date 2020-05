Avião com 107 pessoas a bordo despenha-se na cidade paquistanesa de Karachi

Aeroporto Internacional de Jinnah.

Um avião da Pakistan International Airlines despenhou-se, esta sexta-feira, numa zona residencial perto do aeroporto da cidade de Karachi, no Paquistão. Segundo a imprensa local, o voo PK-8303 partira de Lahore com 107 pessoas a bordo: 99 passageiros e 8 tripulantes. O destino final era oA queda do Airbus terá sido provocada por uma falha técnica que ainda foi comunicada pelo piloto à torre de controlo. "É um acidente trágico", avançou um porta-voz da companhia aérea.As autoridades ainda não avançaram com o número de feridos ou possíveis vítimas mortais, mas imagens partilhadas do local demonstram que o desastre provocou danos em algumas estruturas.Meios de socorro e forças de segurança foram prontamente deslocadas para o local do acidente, tendo começado já as operações de socorro.