Como eram os restaurantes de fast food da Antiguidade? Os arqueólogos responderam a essa pergunta este sábado, ao revelar as imagens do chamado termopólio, onde se vendia comida quente e bebidas, que se encontra em Pompeia, Itália. Recorde-se que a cidade ficou soterrada devido à erupção do vulcão Vesúvio, em 79 antes de Cristo.O restaurante foi encontrado em Regio V, uma zona do parque arqueológico que ainda não se encontra aberta ao público. As imagens foram divulgadas este sábado, revela a agência Reuters.Ainda foram detetados vestígios de comida com 2 mil anos nos potes de terracota que se encontravam no balcão, encaixados. Nos potes, foram detetados porco, peixe, caracóis e carne de vaca.A parte frontal do balcão está decorada com frescos coloridos: alguns retratam animais que faziam parte dos ingredientes dos pratos vendidos, como galinha e dois patos."É uma descoberta extraordinária. É a primeira vez que estamos a escavar um termopólio inteiro", revelou Massimo Ossana, diretor do parque arqueológico de Pompeia.Também foi descoberta uma taça de bronze decorada, conhecida como patera, e vasilhames de cerâmica usados para cozinhar guisados e fazer sopas, bem como frascos e ânforas para o vinho.Pompeia fica a 23 quilómetros de Nápoles. Quando se deu a erupção, era a casa de 13 mil pessoas. Ficou soterrada por cinza e pó, devido à força da erupção equivalente a muitas bombas atómicas."As nossas análises preliminares mostram que as figuras desenhadas na parte da frente do balcão representam, pelo menos em parte, a comida e bebida vendidas ali", explicou Valeria Amoretti, antropóloga.Cerca de dois terços de Pompeia já foram escavados. Só no século XVI é que as ruínas foram encontradas, e as escavações organizadas arrancaram em 1750.Pompeia é Património Mundial da UNESCO.