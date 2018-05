As informações estão a ser avançadas pela Sky News.

Um acidente em Dartford, Inglaterra, feriu 14 pessoas e destruiu 25 carros.



As informações estão a ser avançadas pela Sky News.Um autocarro terá colidido com os veículos que estariam estacionados numa rua do centro da cidade.



Um suspeito já foi detido indiciado por "condução irresponsável".



Em atualização