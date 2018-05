Um professor e um aluno morreram esta quinta-feira num acidente que envolveu um autocarro escolar e um um camião no estado de Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Pelo menos outras 40 pessoas ficaram feridas no choque, que deixou o autocarro totalmente destruído.



A CBS avança que seguiam na viatura escolar 38 estudantes e sete adultos, incluindo o condutor. A estação diz que só duas das 45 pessoas escaparam sem ferimentos.



As autoridades não deram, para já, pormenores sobre a identidade das vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 locais (15h30 em Lisboa) quando os jovens seguiam para uma visita de estudo na região de Mount Olive.